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17:46, 26 июня 2026Наука и техника

Названо простое действие для снижения симптомов депрессии

JCCP: Ведение дневника о собственной жизни помогает справляться с депрессивными симптомами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Корнеллского университета обнаружили, что ведение дневника о собственной жизни и идентичности может помочь молодым взрослым справляться с депрессивными симптомами. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в Journal of Consulting and Clinical Psychology (JCCP).

В эксперименте приняли участие более 100 человек в возрасте от 18 до 29 лет с умеренной и тяжелой депрессией. Через два месяца после двухнедельного упражнения участники отметили заметное улучшение настроения по сравнению с контрольной группой.

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В течение двух недель участники ежедневно описывали свои увлечения, цели и жизненные этапы — от детства до желаемого будущего — и связывали эти периоды в единую «историю себя». Такой подход помог им лучше осознать свой рост, восстановить чувство непрерывности идентичности и взглянуть на прошлое в новом свете.

Наибольший эффект наблюдался у тех, кто сосредоточился на позитивных моментах своей жизни, в то время как фиксация внимания на негативных событиях приносила меньше пользы. Участники отметили снижение чувства «сбивания с пути», улучшение связи с прошлым «я» и общее уменьшение симптомов депрессии.

Авторы подчеркивают, что ведение дневника — простой, доступный и недорогой способ психологической поддержки, который может стать дополнением к традиционным методам терапии и помочь большому числу молодых людей в период эмоциональных трудностей.

Ранее стало известно, что полифенолы какао помогают поддерживать здоровье мозга и улучшать настроение.

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