Популярный напиток оказался полезен для здоровья мозга

Front Nutr: Полифенолы какао помогают поддерживать здоровье мозга и улучшать настроение

Полифенолы какао могут помогать поддерживать здоровье мозга и улучшать настроение. К такому выводу пришли ученые, обобщившие данные клинических и экспериментальных исследований. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы выяснили, что употребление какао может быть связано с уменьшением симптомов депрессии и улучшением эмоционального состояния. Возможный эффект объясняют влиянием на дофаминовую систему, нейропластичность и обработку эмоций.

Кроме того, полифенолы какао могут действовать как пребиотики — поддерживать полезные бактерии кишечника. Через ось «кишечник — мозг» это может влиять на воспаление, стресс и настроение.

В экспериментах на животных какао улучшало память, поддерживало образование новых нервных связей и снижало окислительный стресс. Однако у людей данные о влиянии на когнитивные функции остаются неоднозначными: польза чаще проявлялась для отдельных показателей, например внимания, усталости и работы в стрессовых условиях.

Исследователи считают какао перспективным продуктом для поддержки мозга и эмоционального благополучия, но подчеркивают, что для точных выводов нужны дополнительные клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление бабл-ти связано с более высоким риском тревожности.