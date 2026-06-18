Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

Nutrients: Регулярное употребление бабл-ти связано с более высоким риском тревожности

Регулярное употребление бабл-ти может быть связано с более высоким риском тревожности у подростков. К такому выводу пришли китайские исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 11 847 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Участники сообщали, как часто пьют бабл-ти, а также проходили опросы для оценки тревожности и качества сна. Оказалось, что среди подростков, употреблявших напиток 1–2 раза в неделю, симптомы тревожности встречались чаще, чем среди тех, кто не пил его вовсе. У любителей бабл-ти, которые покупали его не менее трех раз в неделю, вероятность тревожности была выше на 53 процента.

Исследователи также обнаружили зависимость по принципу «чем больше, тем выше риск». Каждый дополнительный день употребления напитка в неделю был связан примерно с 10-процентным увеличением вероятности тревожных симптомов. При этом связь сохранялась независимо от пола, возраста, места проживания и массы тела подростков.

Дополнительный анализ показал, что часть этой связи может объясняться нарушениями сна. По мнению авторов, содержащиеся в напитке кофеин и сахар способны влиять на качество отдыха, что, в свою очередь, связано с эмоциональным состоянием. Ученые подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако указывает на необходимость дальнейшего изучения влияния популярных сладких напитков на психическое здоровье подростков.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление зеленого чая снижает риск смерти от любых причин.