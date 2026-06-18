Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:21, 18 июня 2026Наука и техника

Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

Nutrients: Регулярное употребление бабл-ти связано с более высоким риском тревожности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Romix Image / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление бабл-ти может быть связано с более высоким риском тревожности у подростков. К такому выводу пришли китайские исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 11 847 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Участники сообщали, как часто пьют бабл-ти, а также проходили опросы для оценки тревожности и качества сна. Оказалось, что среди подростков, употреблявших напиток 1–2 раза в неделю, симптомы тревожности встречались чаще, чем среди тех, кто не пил его вовсе. У любителей бабл-ти, которые покупали его не менее трех раз в неделю, вероятность тревожности была выше на 53 процента.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024

Исследователи также обнаружили зависимость по принципу «чем больше, тем выше риск». Каждый дополнительный день употребления напитка в неделю был связан примерно с 10-процентным увеличением вероятности тревожных симптомов. При этом связь сохранялась независимо от пола, возраста, места проживания и массы тела подростков.

Дополнительный анализ показал, что часть этой связи может объясняться нарушениями сна. По мнению авторов, содержащиеся в напитке кофеин и сахар способны влиять на качество отдыха, что, в свою очередь, связано с эмоциональным состоянием. Ученые подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако указывает на необходимость дальнейшего изучения влияния популярных сладких напитков на психическое здоровье подростков.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление зеленого чая снижает риск смерти от любых причин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины

    Россиянам назвали помогающий от запора летом продукт

    Верховный лидер Ирана одобрил подписание соглашения с США

    В Москве простились с Татьяной Плетневой

    Раскрыта неочевидная польза мастурбации

    Россияне увидят серебристые облака и сближение Луны и Юпитера

    Возглавлявшая рейтинг Pornhub актриса снялась в рекламе одежды

    «Радио Судного дня» передало две шифровки с загадочными словами

    Российские бойцы СВО вызвали на себя огонь и обнаружили противника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok