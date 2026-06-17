Привычный напиток связали со снижением риска смерти

Nutrients: Регулярное употребление зеленого чая снижает риск смерти от любых причин

Регулярное употребление зеленого чая может быть связано со снижением риска смерти от любых причин. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 42 тысяч жителей Северного Вьетнама. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В работе использовали данные крупного проспективного исследования Hanoi Prospective Cohort Study. Участников старше 10 лет наблюдали с 2007 по 2019 год, а их рацион оценивали с помощью анкет питания. За медианный период наблюдения в 11 лет исследователи зарегистрировали 2494 смерти.

Анализ показал обратную связь между употреблением зеленого чая и риском смерти: чем выше было потребление напитка, тем ниже оказывался общий риск. Особенно заметной эта связь была у мужчин. Похожий защитный эффект наблюдался в разных подгруппах: у молодых и пожилых участников, курящих и некурящих, а также у людей с диабетом 2-го типа и без него.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает связь, а не доказывает прямое влияние зеленого чая на продолжительность жизни. Однако результаты дополняют данные о возможной пользе содержащихся в нем биологически активных веществ.

Ранее ученые узнали, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака молочной железы.