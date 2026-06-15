Популярный напиток связали со снижением риска развития рака груди

HSR: Регулярное употребление кофе снижает риск развития рака молочной железы

Регулярное употребление кофе может быть связано с небольшим снижением риска развития рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты 31 крупного когортного исследования. Работа опубликована в журнале Health Science Reports (HSR).

Авторы объединили данные исследований, посвященных влиянию обычного кофе, кофе без кофеина и кофеина на риск развития заболевания. Анализ показал, что женщины, регулярно употреблявшие кофе, сталкивались с раком груди немного реже, чем те, кто пил его редко или не пил вовсе. Наиболее заметная связь наблюдалась среди женщин после менопаузы.

При этом аналогичного эффекта для кофеина ученые не обнаружили. Употребление кофеина отдельно, а также кофе без кофеина не было связано со значимым изменением риска заболевания. Это может говорить о том, что потенциальную пользу обеспечивают другие биологически активные вещества, содержащиеся в натуральном кофе, а не сам кофеин.

Исследователи подчеркивают, что выявленная связь была умеренной и не доказывает, что кофе напрямую защищает от рака. Тем не менее результаты дополняют данные о возможной роли содержащихся в напитке антиоксидантов и других соединений в поддержании здоровья.

Ранее стало известно, что употребление чая усиливает влияние курения на биологическое старение.