Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 15 июня 2026Наука и техника

Популярный напиток связали со снижением риска развития рака груди

HSR: Регулярное употребление кофе снижает риск развития рака молочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Регулярное употребление кофе может быть связано с небольшим снижением риска развития рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты 31 крупного когортного исследования. Работа опубликована в журнале Health Science Reports (HSR).

Авторы объединили данные исследований, посвященных влиянию обычного кофе, кофе без кофеина и кофеина на риск развития заболевания. Анализ показал, что женщины, регулярно употреблявшие кофе, сталкивались с раком груди немного реже, чем те, кто пил его редко или не пил вовсе. Наиболее заметная связь наблюдалась среди женщин после менопаузы.

Материалы по теме:
Россиянам назвали допустимую дозу кофе.Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?
13 апреля 2025
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025

При этом аналогичного эффекта для кофеина ученые не обнаружили. Употребление кофеина отдельно, а также кофе без кофеина не было связано со значимым изменением риска заболевания. Это может говорить о том, что потенциальную пользу обеспечивают другие биологически активные вещества, содержащиеся в натуральном кофе, а не сам кофеин.

Исследователи подчеркивают, что выявленная связь была умеренной и не доказывает, что кофе напрямую защищает от рака. Тем не менее результаты дополняют данные о возможной роли содержащихся в напитке антиоксидантов и других соединений в поддержании здоровья.

Ранее стало известно, что употребление чая усиливает влияние курения на биологическое старение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

    Командующий люфтваффе похвалил армию России

    У выпившей вина на Бали россиянки произошла смерть мозга

    Появились подробности о последствиях взрыва в пятиэтажке в столице российского региона

    В России рухнули продажи машин

    В России отреагировали на планы лидеров G7 и Зеленского убедить Трампа в «победе» Украины

    Популярный напиток связали со снижением риска развития рака груди

    Курс одной из ведущих мировых валют в России заметно вырос

    Полковник назвал цели массированного удара по Киеву

    Швеция выступила с призывом к ЕС о «теневом флоте» России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok