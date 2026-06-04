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17:40, 4 июня 2026Наука и техника

Популярный напиток связали с ускорением старения организма

Front Nutr: Употребление чая усиливает влияние курения на биологическое старение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Употребление большого количества чая может усиливать связь между курением и ускоренным биологическим старением. К такому выводу пришли китайские исследователи, чья работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Ученые оценивали не паспортный возраст, а биологический — по алгоритму PhenoAge, который учитывает возраст и несколько показателей крови, связанных с воспалением, обменом веществ и состоянием организма. Само по себе курение оказалось сильно связано с ускоренным старением: у курильщиков вероятность такого состояния была выше примерно на 81 процент.

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Чай сам по себе не показал устойчивой связи с ускоренным старением после учета других факторов. Однако при высоком потреблении чая риск все же повышался. Самые выраженные результаты обнаружили у курильщиков: у тех, кто курил и пил много чая, вероятность ускоренного биологического старения была более чем в два раза выше по сравнению с людьми, которые не курили и не пили чай.

Авторы предполагают, что дело может быть в сочетании факторов. Курение усиливает окислительный стресс и воспаление, а активные вещества чая в таких условиях могут действовать иначе, чем у некурящих. Исследователи подчеркивают, что работа показывает связь, а не прямую причину, но результаты указывают: полезные продукты и напитки не всегда компенсируют вредные привычки, особенно курение.

Ранее стало известно, что экстракт желтого чая защищает печень от накопления жира и воспаления.

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