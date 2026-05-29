Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 29 мая 2026Наука и техника

Простой напиток оказался защитником печени от накопления жира

F&F: Экстракт желтого чая защищает печень от накопления жира и воспаления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: lovelypeace / Shutterstock / Fotodom

Экстракт желтого чая может защищать печень от накопления жира и воспаления. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах исследователи изучили влияние желтого чая на повреждение печени, вызванное дексаметазоном — препаратом из группы глюкокортикоидов, который при длительном применении может способствовать накоплению жира в печени. Животные, получавшие экстракт желтого чая в течение шести недель, демонстрировали более низкий уровень печеночных ферментов, триглицеридов и холестерина, а также признаки уменьшения воспаления.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024

Анализ показал, что желтый чай активировал гены, связанные с антиоксидантной защитой, и одновременно подавлял механизмы, отвечающие за образование жира в клетках печени. Кроме того, экстракт усиливал процессы расщепления жирных кислот, что помогало предотвратить накопление жира в органе.

Ученые также обнаружили, что напиток менял состав кишечной микрофлоры. После приема желтого чая увеличивалось количество полезных бактерий, включая бифидобактерии, а также восстанавливался обмен веществ, связанный с метаболизмом триптофана. По мнению авторов, именно влияние на ось «кишечник — печень» играет важную роль в защитном эффекте.

Исследователи считают, что желтый чай может стать перспективной пищевой стратегией для профилактики метаболических осложнений, связанных с длительным приемом гормональных препаратов.

Ранее стало известно, что комбуча на основе зеленого чая и улуна защищает клетки от старения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Названа достаточная россиянам для счастья зарплата

    Президент Румынии созвал Совбез из-за падения беспилотника

    29-летний блогер пропал при загадочных обстоятельствах

    Россиянин привез из Китая 22 сувенира и стал правонарушителем

    Звезда «Бумера» рассказал о переменах в жизни после развода

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим игроком финала Лиги чемпионов

    Простой напиток оказался защитником печени от накопления жира

    Назван самый стильный мужчина 2026 года

    ВВП второй экономики Европы сократился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok