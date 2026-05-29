Простой напиток оказался защитником печени от накопления жира

F&F: Экстракт желтого чая защищает печень от накопления жира и воспаления

Экстракт желтого чая может защищать печень от накопления жира и воспаления. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах исследователи изучили влияние желтого чая на повреждение печени, вызванное дексаметазоном — препаратом из группы глюкокортикоидов, который при длительном применении может способствовать накоплению жира в печени. Животные, получавшие экстракт желтого чая в течение шести недель, демонстрировали более низкий уровень печеночных ферментов, триглицеридов и холестерина, а также признаки уменьшения воспаления.

Анализ показал, что желтый чай активировал гены, связанные с антиоксидантной защитой, и одновременно подавлял механизмы, отвечающие за образование жира в клетках печени. Кроме того, экстракт усиливал процессы расщепления жирных кислот, что помогало предотвратить накопление жира в органе.

Ученые также обнаружили, что напиток менял состав кишечной микрофлоры. После приема желтого чая увеличивалось количество полезных бактерий, включая бифидобактерии, а также восстанавливался обмен веществ, связанный с метаболизмом триптофана. По мнению авторов, именно влияние на ось «кишечник — печень» играет важную роль в защитном эффекте.

Исследователи считают, что желтый чай может стать перспективной пищевой стратегией для профилактики метаболических осложнений, связанных с длительным приемом гормональных препаратов.

