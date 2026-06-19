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12:57, 19 июня 2026Мир

Песков сделал заявление о контактах России и Европы

Песков: Необходимость контактов России и Европы диктует логика здравого смысла
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москва открыта к контактам с представителями Европы, их необходимость диктует логика здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность российской стороны к контактам. «И мы не были инициаторами прекращения и сворачивания до нуля этих контактов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что офис председателя Европейского совета Антониу Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

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