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13:03, 19 июня 2026Экономика

В России отменили приватизацию алкозавода из-за слишком низкой цены

Тюменский алкогольный завод вернули в госсобственность ради перепродажи подороже
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Департамент имущественных отношений Тюменской области сообщил о возвращении в собственность алкогольного завода «Бенат», который ранее был продан московскому ООО «Амур» за 45,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В дальнейшем предприятие вновь хотят приватизировать, но дороже. Срок новых торгов не называется, однако представители правительства указали, что новая процедура не будет предусматривать уменьшения цены.

В начале июня суд признал торги по продаже «Бената» недействительными. Поводом для рассмотрения дела стал иск региональной прокуратуры. Она посчитала неправомерным снижение стоимости лота в десять раз после того, как первые три аукциона завершились без определения победителя.

В правительстве уверяли, что торги в ноябре 2025 года прошли без нарушений. Долгие годы власти Тюменской области постоянно финансово поддерживали завод, пока не избавились от него.

Очередную попытку продать актив после возвращения в госсобственность планируют провести на специализированном аукционе, где продавец рассчитывает единую стоимость акций с использованием средств претендентов, допущенных к участию. По результатам торгов победители купят акции по общей стоимости, но сколько их будет, неизвестно.

Перед этим начальную цену завода должны определить независимые оценщики. Если сумма внесенных средств окажется ниже начальной цены, аукцион признают несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Росимущество не смогло продать контрольный пакет акций национализированного АО «Амбер Талвис», которое управляет спиртзаводом в Тамбовской области. Желающих приобрести актив стоимостью 3,9 миллиарда рублей не нашлось.

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