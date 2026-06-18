В России не смогли продать национализированный спиртзавод

Желающих купить национализированный спиртзавод в Тамбовской области не нашлось

Росимущество не смогло продать контрольный пакет акций национализированного АО «Амбер Талвис», которое управляет спиртзаводом в Тамбовской области. Об этом со ссылкой на документацию торгов пишет «Коммерсантъ».

Начальная цена лота составляла 3,9 миллиарда рублей, однако желающих его приобрести не нашлось. Это были первые торги по активу.

Спиртзавод национализировали в июле 2024 года. Тамбовский районный суд конфисковал в доход государства 72,87 процента акций «Амбер Талвис», 69,49 процента акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100 процентов уставного капитала его дочерней структуры ООО РВВК.

Поводом для такого решения стал иск Генпрокуратуры, которая обвинила фирмы в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в размере 38 миллионов евро. Деятельность их бывшего владельца Юрия Шефлера позднее была признана экстремистской и запрещена в РФ.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия претендентов Росимущество не смогло продать 100 процентов в ООО «Линде газ Липецк», которые принадлежат немецкой группе Linde GmbH, а также национализированные ранее активы группы «Южуралзолото». При этом торги по последним не состоялись уже в третий раз подряд.