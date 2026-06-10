В России не смогли продать актив немецкой компании

Росимущество не смогло продать газовый актив немецкой Linde за 6,8 млрд рублей

Организованный Росимуществом аукцион по продаже 100 процентов в ООО «Линде газ Липецк», которые принадлежат немецкой группе Linde GmbH, не состоялся, потому что на торги поступило менее двух заявок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Начальная цена лота составляла 6,8 миллиарда рублей. До этого Росимуществу также не удалось продать оренбургское ООО «Линде газ Новотроицк» за 3,09 миллиарда рублей.

Торги были объявлены в рамках исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 миллиардов рублей в пользу совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи» ООО «Русхимальянс».

После введения европейских санкций в 2022 году Linde уведомила российского партнера о приостановке работ по проектированию и строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость проекта составляла 5,9 миллиарда евро, из них немецкая компания успела получить 1,024 миллиарда евро.

В 2024 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не признал санкции ЕС достаточной причиной для удержания аванса и отказа от возмещения убытков. В октябре прошлого года аукционы о продаже «дочек» немецкой группы были объявлены в первый раз, но тогда их остановили по заявлению Linde о признании незаконной и отмене ранее проведенной оценки стоимости акций. В мае 2026 года процедуры возобновили.

Ранее стало известно, что Росимуществу и в третий раз не удалось продать национализированные активы группы «Южуралзолото» (ЮГК), так как на аукцион не зарегистрировался ни один участник. Начальная стоимость лота составляла 162 миллиарда рублей.