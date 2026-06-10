В России в третий раз не смогли продать национализированную компанию

Третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота» не состоялся из-за отсутствия желающих

Очередная попытка продать национализированные ранее активы группы «Южуралзолото» (ЮГК) закончилась неудачей, поскольку на аукцион опять не зарегистрировался ни один участник. Об этом свидетельствуют данные площадки ГИС «Торги».

Выразил желание принять участие в торгах только Михаил Пимулин, но он не исполнил требование о внесении задатка за активы в размере 20 процентов от начальной цены продажи (32,4 миллиарда рублей).

Это уже третий не состоявшийся аукцион по активу, который включает в себя 67,2 процента акций ПАО «Южуралзолото» стоимостью 140,4 миллиарда рублей, управляющую компанию ЮГК, ООО «Бизнес-Актив», ООО «Хоум» и ряд других организаций. Росимущество пока отказывается снижать начальную стоимость лота, составляющую 162 миллиарда рублей.

Впрочем, второй аукцион ведомство пыталось провести по голландской системе. Речь о том, что цена актива в ходе торгов снижается и может уменьшиться в два раза, пока на нее не появится претендент. Однако в этом случае нужны как минимум два участника, а соответствующую условиям заявку подал только один.

Советский районный суд Челябинска национализировал активы ЮГК по иску Генпрокуратуры в июле прошлого года. Их бывший владелец Константин Струков был признан виновным в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти: бизнесмен, фактически контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Заксобрания Челябинской области. Также претензией к нему стал вывод части получаемых от бизнеса доходов за границу.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, вырученные от продажи ЮГК средства хотят потратят на решение первоочередных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.