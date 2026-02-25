Реклама

18:43, 25 февраля 2026Экономика

В России собрались ускорить приватизацию

Глава Минфина России Силуанов анонсировал перевыполнение плана по приватизации
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министерство финансов России в текущем году перевыполнит план по приватизации в несколько раз. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он объяснил, что изначально задача была поставлена на уровне 100 миллиардов рублей, но уже очевидно, что итоговый результат окажется существенно выше.

Отдельно министр выделил ситуацию вокруг «Южуралзолота» (ЮГК), национализированного в прошлом году. По компании уже готов доклад в правительство, позволяющий реализовать актив комплексно.

Силуанов пообещал, что «решение о выходе с реализацией этого актива» будет принято в ближайшие пару недель, а деньги поступят в «бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом России». Предварительную цену, с которой стартует аукцион по ЮГК, чиновник не назвал.

Поводом для национализации одного из крупнейших золотодобытчиков страны стали претензии Генпрокуратуры к приобретению актива Константином Струковым. По мнению силовиков, бизнесмен, пользуясь своим статусом депутата парламента Челябинской области, смог монополизировать стратегическую отрасль по добыче золота на Урале.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что 24 февраля у президента России Владимира Путина прошло совещание с участием членов правительства и руководства Центробанка на тему поиска новых способов финансирования дефицита бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов. По его словам, дискуссия продлилась много часов и затянулось допоздна, ее участники затронули большое количество разных вариантов.

