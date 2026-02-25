Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 25 февраля 2026Экономика

Российские власти провели мозговой штурм по сбору денег в бюджет

Мишустин сообщил о долгом совещании у Путина по увеличению сбора денег в бюджет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Во вторник, 24 февраля, президент России Владимир Путин, члены правительства и руководство Центробанка обсудили подходы к финансированию дефицита федерального бюджета. О поисках наиболее эффективного способа по сбору денег в казну в рамках отчета в Госдуме во время общения с депутатами рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Пресс-служба главы государства не анонсировала мероприятие, и оно не было публичным. Если судить по описанию главы правительства, речь шла фактически о мозговом штурме.

«Мы вчера допоздна у президента со многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председатель Банка России — прим. «Ленты.ру»), коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе», — объяснил Мишустин.

По его словам, любой способ покрытия возникающего дефицита обязательно затронет вопросы денежно-кредитной политики, поэтому правительству придется согласовывать его с Центробанком.

В январе дефицит федерального бюджета достиг 1,72 триллиона рублей. В текущей версии бюджета по итогам всего года дефицит запланирован на уровне 3,786 триллиона рублей, то есть в 2,2 раза больше, чем за первый месяц. В Минфине подчеркивают, что такая ситуация сложилась из-за опережающего финансирования расходов.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025

Существенным фактором стало отставание от плана нефтегазовых доходов. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились в два раза, до 393 миллиардов рублей, что связано с санкциями и необходимостью предоставления больших скидок покупателям нефти.

Аналитики не исключают, что если ситуацию с продажей нефти исправить не удастся и не будет принято других мер, то к концу года дефицит может вырасти до 7,8-9,3 триллиона рублей. По итогам 2025 года расходы федерального бюджета превысили доходы на 5,645 триллиона рублей. Вместе с тем в пять раз, до 1,538 триллиона рублей, взлетел совокупный дефицит региональных бюджетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

    В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok