Российские власти провели мозговой штурм по сбору денег в бюджет

Мишустин сообщил о долгом совещании у Путина по увеличению сбора денег в бюджет

Во вторник, 24 февраля, президент России Владимир Путин, члены правительства и руководство Центробанка обсудили подходы к финансированию дефицита федерального бюджета. О поисках наиболее эффективного способа по сбору денег в казну в рамках отчета в Госдуме во время общения с депутатами рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Пресс-служба главы государства не анонсировала мероприятие, и оно не было публичным. Если судить по описанию главы правительства, речь шла фактически о мозговом штурме.

«Мы вчера допоздна у президента со многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председатель Банка России — прим. «Ленты.ру»), коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе», — объяснил Мишустин.

По его словам, любой способ покрытия возникающего дефицита обязательно затронет вопросы денежно-кредитной политики, поэтому правительству придется согласовывать его с Центробанком.

В январе дефицит федерального бюджета достиг 1,72 триллиона рублей. В текущей версии бюджета по итогам всего года дефицит запланирован на уровне 3,786 триллиона рублей, то есть в 2,2 раза больше, чем за первый месяц. В Минфине подчеркивают, что такая ситуация сложилась из-за опережающего финансирования расходов.

Существенным фактором стало отставание от плана нефтегазовых доходов. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились в два раза, до 393 миллиардов рублей, что связано с санкциями и необходимостью предоставления больших скидок покупателям нефти.

Аналитики не исключают, что если ситуацию с продажей нефти исправить не удастся и не будет принято других мер, то к концу года дефицит может вырасти до 7,8-9,3 триллиона рублей. По итогам 2025 года расходы федерального бюджета превысили доходы на 5,645 триллиона рублей. Вместе с тем в пять раз, до 1,538 триллиона рублей, взлетел совокупный дефицит региональных бюджетов.