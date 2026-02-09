Реклама

11:20, 9 февраля 2026Экономика

В России заметили угрозу резкого роста дефицита бюджета

MMI: Дефицит бюджета в России в 2026 году может достигнуть 7,8-9,3 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Резкое сокращение нефтегазовых доходов федерального бюджета в течение всего 2026 года может привести к тому, что его дефицит достигнет 7,8-9,3 триллиона рублей, то есть в 2-2,5 раза превысит запланированный уровень. Об этом со ссылкой на данные Минфина за январь пишет Telegram-канал MMI.

В минувший месяц общие доходы бюджета сократились на 11,6 процента, до 2,36 триллиона рублей. Расходы тоже упали, но гораздо меньше — на 1,4 процента, до 4,08 триллиона.

Если доходы от продажи нефти и газа останутся на текущем уровне, то отставание от плана по доходам составит 3-3,5 триллиона рублей. Кроме того, аналитики ожидают увеличения расходов по общим причинам на один-два триллиона, что с учетом прописанного в законе о бюджете дефицита в размере 3,786 триллиона рублей и даст рекордный дефицит.

Как отмечается в сообщении, реализация таких рисков станет главным ограничителем для снижения уровня ключевой ставки. До этого в Центробанке неоднократно отмечали, что сбалансированность бюджетной политики, то есть снижение дефицита, будет одним из условий смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее источник, близкий к правительству, рассказал, что в 2026 году дефицит федерального бюджета может составить 3,5-4,4 процента ВВП, то есть дойти до 10,5 триллиона рублей. По итогам 2025 года дефицит превысил ожидания в пять раз, дойдя до 5,645 триллиона рублей. При этом совокупный дефицит бюджетов регионов взлетел в пять раз, так что в консолидированном бюджете ситуация оказалась даже хуже, чем отдельно в федеральном.

