Стало известно об угрозе трехкратного роста дефицита бюджета России

Reuters: Дефицит бюджета России в текущем году может в три раза превысить планы

По итогам 2026 года дефицит бюджета России может составить 3,5-4,4 процента ВВП, то есть до 10,5 триллиона рублей, что в два-три раза выше запланированного уровня в 1,6 процента. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщает Reuters.

Он сослался на расчеты экономистов из связанного с правительством аналитического центра, публиковать которые не планируется. Главной причиной провала они называют падение доходов от экспорта нефти и газа на 18 процентов.

В результате бюджетные доходы сократятся на шесть процентов, до 37,9 триллиона рублей, а расходы вырастут на 4,1-8,4 процента. Как отмечает собеседник агентства, бюджетная ситуация в начале года резко ухудшается. В агентстве полагают, что все оценки рассчитаны с учетом продолжения боевых действий на Украине и сохранения санкций.

Ранее Минфин сообщил, что в январе нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули до минимальных с лета 2020 года 393,3 миллиарда рублей, что примерно в два раза ниже, чем годом ранее. В феврале ведомство ожидает, что сборы будут на 209,4 миллиарда рублей ниже базового уровня.

В соответствии с параметрами закона о федеральном бюджете его доходы в 2026 году составят 40,28 триллиона рублей, а расходы — 44,07 триллиона. При этом в 2025 году дефицит бюджета превысил аналогичные ожидания в пять раз, до 5,645 триллиона рублей.