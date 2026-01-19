Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 19 января 2026Экономика

Минфин оценил дефицит российского бюджета

Минфин: Дефицит федерального бюджета составил порядка 5,6 триллиона рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, составил 5,645 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) России.

За 12 месяцев суммарные доходы госказны, по данным ведомства, достигли 37,284 триллиона рублей, увеличившись год к году на 1,6 процента. Это не помогло покрыть совокупные траты, которые за это время выросли еще в большей степени — на 6,8 процента, до 42,928 триллиона.

В 2025 году российские власти трижды поднимали уровень планируемого дефицита федбюджета. Сначала планка была установлена на уровне в 1,173 триллиона рублей (0,5 процента ВВП). Весной ее подняли до 3,792 триллиона (1,7 процента ВВП), а осенью — довели до 5,737 триллиона (2,6 процента ВВП). Таким образом, по итогам года дефицит бюджета оказался более чем в 5,5 раз выше, чем предполагалось изначально.

Эксперты связывают стремительный рост дефицита госказны в первую очередь с заметно увеличившимися военными тратами. Частично закрыть образовавшуюся брешь власти решили за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС). С 2026 года ставку по нему подняли с 20 до 22 процентов, а начальный порог для его уплаты для малого бизнеса — напротив, снизили втрое, до 20 миллионов рублей, с дальнейшим понижением до 10 миллионов к 2028 году. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

Несмотря на это, скачок цен в начале года все же произошел. По данным Росстата, темпы роста потребительских цен за одни только новогодние праздники достигли 1,26 процента. В пересчете на суточные значения результат оказался в 2,7 раза выше, чем за январь 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok