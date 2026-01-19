Минфин оценил дефицит российского бюджета

Минфин: Дефицит федерального бюджета составил порядка 5,6 триллиона рублей

По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, составил 5,645 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) России.

За 12 месяцев суммарные доходы госказны, по данным ведомства, достигли 37,284 триллиона рублей, увеличившись год к году на 1,6 процента. Это не помогло покрыть совокупные траты, которые за это время выросли еще в большей степени — на 6,8 процента, до 42,928 триллиона.

В 2025 году российские власти трижды поднимали уровень планируемого дефицита федбюджета. Сначала планка была установлена на уровне в 1,173 триллиона рублей (0,5 процента ВВП). Весной ее подняли до 3,792 триллиона (1,7 процента ВВП), а осенью — довели до 5,737 триллиона (2,6 процента ВВП). Таким образом, по итогам года дефицит бюджета оказался более чем в 5,5 раз выше, чем предполагалось изначально.

Эксперты связывают стремительный рост дефицита госказны в первую очередь с заметно увеличившимися военными тратами. Частично закрыть образовавшуюся брешь власти решили за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС). С 2026 года ставку по нему подняли с 20 до 22 процентов, а начальный порог для его уплаты для малого бизнеса — напротив, снизили втрое, до 20 миллионов рублей, с дальнейшим понижением до 10 миллионов к 2028 году. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

Несмотря на это, скачок цен в начале года все же произошел. По данным Росстата, темпы роста потребительских цен за одни только новогодние праздники достигли 1,26 процента. В пересчете на суточные значения результат оказался в 2,7 раза выше, чем за январь 2025-го.