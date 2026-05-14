04:22, 14 мая 2026Мир

«Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Евросоюза по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Выступая в Братиславе, он задал риторический вопрос: «Мы такие идиоты?»

Политика возмутило, что некоторые страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ, одновременно декларируя прекращение импорта. «То есть нам нельзя, а Франции можно?» — заявил он.

По словам Фицо, отказ от поставок энергоресурсов из России только усилит зависимость Европы от Соединенных Штатов. Американские компании будут покупать углеводороды у Москвы и перепродавать их странам ЕС по более высоким ценам, сказал он.

О том, что зависимость европейских стран от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США продолжит усиливаться в обозримом будущем, сообщали также аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA). По их словам, это произойдет на фоне масштабных перебоев в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива.

Евросоюз увеличил закупки российского газа

В апреле Европейский союз нарастил закупки СПГ России. По данным аналитической компании Bruegel, в годовом выражении апрельский импорт вырос на 15,5 процента и достиг 2,169 миллиарда кубометров. Относительно марта наблюдается снижение на 11,8 процента.

Также, согласно данным энергокомпании Enagás, по итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Испанию заметно выросли. За отчетный период российские экспортеры отправили в европейскую страну эквивалент 23 157 гигаватт-часов. Отмечается, что нынешний рост поставок российского СПГ в королевство обусловлен в том числе проблемами с закупками этого вида топлива с Ближнего Востока.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, в свою очередь, заявила, что еще слишком рано рассматривать вариант возвращения к закупкам российского газа. По ее мнению, экономическое давление, которое Европейский союз оказывает на Россию, в конечном итоге является самым мощным оружием.

Кризис в ЕС связали с отказом от энергоносителей из России

Спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что экономический кризис в странах Евросоюза стал следствием отказа от поставок российских энергоносителей.

[Канцлер ФРГ] Фридрих Мерц обвиняет в экономическом кризисе в Германии/ЕС/Великобритании «рыночные колебания». Нет, это из-за ошибочных решений чиновников о закрытии атомной энергетики и прекращении поставок надежной российской энергии

Кирилл ДмитриевСпецпредставитель президента глава РФПИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, добавила, что Европа, вводя санкции против России, делает хуже только себе. По ее сорам, экономика многих стран, в том числе европейских, отчасти была завязана и на российские энергоносители, и на товарооборот. Россия же, обладая ресурсами и возможностями, продолжит развиваться.

Москва может взаимодействовать с другими странами и получить у них то, что нужно, добавила Журова.

Если каждая европейская страна хочет быть независимой от России, ну мы-то в этом не проиграем, проиграют только они

Светлана ЖуроваПервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также призвал ЕС признать, что он не сможет обойтись без российских энергоносителей. По его словам, Европа не способна изолировать Россию от мировой экономики. Премьер подчеркнул, что Москва в настоящее время зарабатывает большие деньги, продавая сырье всем, кроме Европы.

