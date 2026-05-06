Вучич: Введя санкции против России, я бы предал душу нашего народа

Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что отказывается поддерживать антироссийские санкции, так как если он сделает это, то предаст душу сербского населения.

Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал [для Запада] самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа Александр Вучич президент Сербии

Он отметил, что, отказавшись от такого решения, показал свою готовность бороться за душу сербского народа. Президент республики подчеркнул, что из-за его позиции страна потеряла много денег и упустила много возможностей.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) может принять новый пакет санкций против России к 1 июля, когда окончится представительство Кипра в Совете ЕС.

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Москвой

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией, отметил в конце марта сербский лидер.

Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется Александр Вучич президент Сербии

По словам президента Сербии, было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой. Как добавил Вучич, «взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры».

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заговорил о восстановлении диалога с Россией. Он отметил, что данный вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы или нет.

Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

Антироссийские санкции Японии и США, введенные при прошлом американском президенте Джо Байдене, были бессмысленны. На это указал японский депутат Мунэо Судзуки.

Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида — в них не было никакого смысла Мунэо Судзуки японский депутат

Байден был уверен, что экономические санкции вынудят Россию сдаться за два месяца, пояснил Судзуки, однако теперь стало ясно, что он ошибался. В связи с этим, добавил депутат, он будет прилагать усилия к тому, чтобы санкции были сняты.