Депутат Судзуки: Санкции США и Японии против России бессмысленны

Антироссийские санкции Японии и США, введенные при прошлом американском президенте Джо Байдене, были бессмысленны. На это указал японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида — в них не было никакого смысла», — сказал депутат. Байден был уверен, что экономические санкции вынудят Россию сдастся за два месяца, пояснил Судзуки, однако теперь стало ясно, что он ошибался.

В связи с этим, добавил депутат, он будет прилагать усилия к тому, чтобы санкции были сняты.

Ранее Судзуки заявил, что Киев создал причины для нынешнего конфликта на Украине.