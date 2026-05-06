02:08, 6 мая 2026Мир

Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Антироссийские санкции Японии и США, введенные при прошлом американском президенте Джо Байдене, были бессмысленны. На это указал японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида — в них не было никакого смысла», — сказал депутат. Байден был уверен, что экономические санкции вынудят Россию сдастся за два месяца, пояснил Судзуки, однако теперь стало ясно, что он ошибался.

В связи с этим, добавил депутат, он будет прилагать усилия к тому, чтобы санкции были сняты.

Ранее Судзуки заявил, что Киев создал причины для нынешнего конфликта на Украине.

