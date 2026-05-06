00:49, 6 мая 2026Мир

Японский депутат Судзуки: Киев создал причины для нынешнего конфликта на Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Причины нынешнего конфликта на Украине создал Киев, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали беспилотники над районами Донецка и Луганска, где проживают русские, «приводя людей в состояние страха».

Политик также напомнил о выступлении украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции с призывом к пересмотру Будапештского меморандума. По его мнению, это способствовало началу боевых действий.

Ранее Мунэо Судзуки заявил, что сроки возможной отмены санкций против России зависят от ситуации на Украине.

