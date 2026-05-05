Японский депутат высказался о сроках снятия санкций с России

Депутат Судзуки: Снятие санкций с России зависит от ситуации на Украине

Сроки возможной отмены санкций против России зависят от ситуации на Украине. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его слова приводит РИА Новости.

«Это зависит от того, как сложатся переговоры о прекращении огня на Украине. Я считаю, что следует принимать решение, наблюдая за ситуацией, в том числе за тем, состоятся ли трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной», — отметил политик.

Ранее Судзуки рассказал, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался вводить санкции против России по просьбе экс-президента США Барака Обамы из-за событий в Крыму в 2014 году.

Кроме того, он сравнил Россию с екодзуна (высший ранг бойца сумо) и указал на слабость Украины.