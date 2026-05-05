Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 5 мая 2026Мир

Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

Японский депутат Судзуки сравнил Россию с екодзуна и указал на слабость Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуна (высший ранг бойца сумо) и указал на слабость Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия — это екодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее?» — сказал Судзуки.

Депутат отметил, что для Киева было бы наиболее разумно действовать в соответствии со своими реальными возможностями.

Ранее Судзуки заявил, что Россия и Япония должны ладить друг с другом, а лучшим исходом является возвращение к тем отношениям, которые складывались между Токио и Москвой во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    В России оценили перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

    Страховщики назвали самые аварийные модели машин в 2026 году

    Звезда «Слова пацана» решила учиться у Меньшикова

    Трамп сделал заявление об уничтожении Вооруженных сил Ирана

    Россиянам назвали укрепляющие сосуды продукты

    ЦБ понизил курс доллара

    В России зафиксировали рост продаж машин

    В Госдуме захотели изменить порядок поступления в магистратуру

    Эндокринолог пожаловалась на молодых мужчин с округлыми бедрами и грудью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok