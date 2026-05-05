Японский депутат Судзуки сравнил Россию с екодзуна и указал на слабость Украины

Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуна (высший ранг бойца сумо) и указал на слабость Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия — это екодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее?» — сказал Судзуки.

Депутат отметил, что для Киева было бы наиболее разумно действовать в соответствии со своими реальными возможностями.

Ранее Судзуки заявил, что Россия и Япония должны ладить друг с другом, а лучшим исходом является возвращение к тем отношениям, которые складывались между Токио и Москвой во времена премьер-министра Синдзо Абэ.