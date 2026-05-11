Президент Финляндии призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

Стубб: Евросоюз обязан возобновить диалог с Россией

Европа должна возобновить диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

«Да, пора начинать переговоры с Москвой», — отметил он.

По словам политика, лидеры Европы активно обсуждают кандидата на их представителя в переговорах с Россией, но пока окончательного решения нет. Он также подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Европейского союза (ЕС), то ЕС придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии считает, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог бы стать посредником в мирных переговорах между ЕС и Россией.