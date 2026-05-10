21:55, 10 мая 2026

Назван возможный посредник в диалоге между Россией и Евросоюзом

Марина Совина (ночной редактор)
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Правящая коалиция Германии считает, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог бы стать посредником в мирных переговорах между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в коалиции.

Отмечается, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которого президент России Владимир Путин хотел бы видеть в качестве переговорщика, не способен в одиночку справиться с такой задачей. При этом, по данным издания, «посреднический дуэт» Шредера и Штайнмайера мог бы стать «интересным вариантом». Однако срок полномочий Штайнмайера на посту лидера страны истекает через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России Владимира Путина по назначению Шредера посредником в переговорах Москвы и ЕС. В Берлине считают подобные предложения из Кремля «фиктивными», частью российской «гибридной стратегии» и поэтому не заслуживающими доверия.

