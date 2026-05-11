12:09, 11 мая 2026Спорт

Названы сроки подписания Моуринью контракта с «Реалом»

Cope: Моуринью подпишет контракт с «Бенфикой» после окончания сезона
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kin Cheung / AP

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью подпишет контракт с мадридским «Реалом» по окончании сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую радиостанцию Cope.

Уточняется, что клуб из Лиссабона готов отпустить тренера после заключительного тура чемпионата Португалии, который состоится 17 мая. «Реал» заплатит «Бенфике» компенсацию в размере шесть миллионов евро.

9 мая сообщалось о том, что руководство «Реала» окончательно выбрало Моуринью единственным кандидатом на пост главного тренера клуба. Отмечалось, что переговоры ведут лично Моуринью и президент «Реала» Флорентино Перес.

Моуринью подписал контракт с «Бенфикой» в сентябре 2025 года. Тренер работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами специалист выиграл чемпионат Испании, а также взял Кубок и Суперкубок страны.

