Миру предсказали самый глубокий экономический спад за 40 лет

ОЭСР: Рост мировой экономики может упасть до менее чем двух процентов

Если ближневосточный конфликт продлится до 2027 года, то рост мировой экономики может упасть до 1,8 процента. Такой прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) процитировало Bloomberg.

Более мрачный сценарий гласит, что экономические последствия иранского кризиса спровоцируют самое сильное замедление за последние 40 лет, если не принимать в расчет пандемию COVID-19 и финансовый кризис 2008 года.

Как предполагают в ОЭСР, затягивание американо-иранской войны до 2027 года приведет к тому, что некоторые экономики окажутся в состоянии рецессии или близко к ней. Вырастет уровень безработицы, снизится уровень инвестиций, в том числе в искусственный интеллект.

В конце мая аналитики компании Rapidan Energy Group предсказали, что в обозримом будущем мировая экономика рискует столкнуться с кризисом, сопоставимым со спадом 2008 года. Это случится, если Ормузский пролив останется закрытым до августа этого года. При таком раскладе дисбаланс глобального спроса и предложения нефти усилится.