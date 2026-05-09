20:50, 9 мая 2026

«Реал» определился с главным тренером

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Руководство мадридского «Реала» окончательно выбрало Жозе Моуринью единственным кандидатом на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает издание As.

По данным источника, «Реал» и португальский специалист уже обсудили ключевые условия и близки к подписанию контракта, который, вероятно, будет оформлен по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что переговоры ведут лично Моуринью и президент «Реала» Флорентино Перес. Окончательное оформление сделки и сумма отступных (около трех миллионов евро за разрыв контракта с «Бенфикой») рассматриваются как формальность.

Ранее Моуринью выдвинул девять требований «Реалу» для возвращения в клуб. Отмечалось, что специалист настаивает на двухлетнем контракте с полным контролем над составом.

В данный момент Моуринью возглавляет португальскую «Бенфику». Он подписал контракт с клубом в сентябре 2025 года. Тренер работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами специалист выиграл чемпионат Испании, а также взял Кубок и Суперкубок страны.

