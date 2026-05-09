«Реал» определился с главным тренером

«Реал» выбрал Жозе Моуринью на пост главного тренера

Руководство мадридского «Реала» окончательно выбрало Жозе Моуринью единственным кандидатом на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает издание As.

По данным источника, «Реал» и португальский специалист уже обсудили ключевые условия и близки к подписанию контракта, который, вероятно, будет оформлен по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что переговоры ведут лично Моуринью и президент «Реала» Флорентино Перес. Окончательное оформление сделки и сумма отступных (около трех миллионов евро за разрыв контракта с «Бенфикой») рассматриваются как формальность.

Ранее Моуринью выдвинул девять требований «Реалу» для возвращения в клуб. Отмечалось, что специалист настаивает на двухлетнем контракте с полным контролем над составом.

В данный момент Моуринью возглавляет португальскую «Бенфику». Он подписал контракт с клубом в сентябре 2025 года. Тренер работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами специалист выиграл чемпионат Испании, а также взял Кубок и Суперкубок страны.