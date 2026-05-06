18:26, 6 мая 2026

Моуринью выдвинул десять требований для возвращения в «Реал»

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью выдвинул девять требований мадридскому «Реалу» для возвращения в клуб. Об этом сообщает испанское издание ESdiario.

По данным источника, специалист настаивает на двухлетнем контракте с полным контролем над составом. В его планы не входят семь игроков. Моуринью приедет в «Реал» со своим штабом из «Бенфики», но не против сохранения действующего тренера команды Альваро Арбелоа. Кроме того, он требует немедленного ухода тренера по физподготовке Антонио Пинтуса из-за высокой травмоопасности игроков «Реала» в последние два сезона.

Среди других условий — общение с прессой только по делам основной команды, право на второе медицинское мнение по игрокам, отказ от летних турне по США и Азии с товарищескими матчами, а также статус единственного контактного лица в лице президента клуба Флорентино Переса.

В данный момент Моуринью возглавляет португальскую «Бенфику». Он подписал контракт с клубом в сентябре 2025 года. Тренер работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами специалист выиграл чемпионат Испании, а также взял Кубок и Суперкубок страны.

