Иран озвучил два требования к США

МИД Ирана: Тегеран потребовал от США безопасности судов в Ормузском проливе

В рамках мирного плана Тегеран озвучил два требования к США. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи уточнил, что речь шла о разморозке активов и обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе, его слова передает ТАСС.

«Прекратить морское пиратство против иранских судов, освободить активы, принадлежащие иранскому народу, которые уже много лет незаконно удерживаются в иностранных банках из-за давления США, — являются ли эти требования чрезмерными?» — высказался Багаи о двух условиях Тегерана.

По словам представителя МИД страны, Иран сожалеет, что по вопросу урегулирования военного конфликта среди американского руководства преобладает точка зрения, навязанная Израилем.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемым.

До этого издание Al Jazeera опубликовало трехэтапный план Ирана по завершению военного конфликта с Соединенными Штатами. Согласно его условиям, страны в первую очередь должны перевести действующее перемирие в настоящий мир в течение 30 дней. Также, среди прочего, Тегеран предложил Вашингтону подписать взаимное обязательство о ненападении.