19:43, 3 мая 2026

Обнародован план Ирана по завершению войны с США

Мария Винар

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Журналисты Al Jazeera обнародовали план Ирана по завершению войны с США. Сообщение опубликовано на сайте телеканала.

План включает три этапа. Так, согласно предложению, в первую очередь страны в течение 30 дней должны перевести действующее перемирие в постоянный мир. При этом на этом этапе стороны начнут постепенно восстанавливать движение судов в Ормузском проливе. Кроме того, США, Иран и Израиль должны подписать взаимное обязательство о ненападении.

На втором этапе Иран предлагает обсудить детали ядерной сделки, в рамках которой страна может возобновить обогащение урана после истечения установленного лимита в 3,6 процента в соответствии с «принципом нулевого хранения».

Для последнего этапа Иран призвал вступить в стратегический диалог с арабскими соседями и создать систему безопасности, которая охватывала бы весь Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид. Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.

