19:54, 1 мая 2026Мир

США потребовали от Ирана не прятать обогащенный уран

Axios: США потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeny_V / Shutterstock / Fotodom  

США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом со ссылкой на источники в социальной сети X сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид.

«[Вашингтон требует], чтобы Иран обязался не пытаться вывозить обогащенный уран со своих подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов», — говорится в публикации.

Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что Тегеран «ничего не получит» от Вашингтона.

