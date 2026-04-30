Трамп заявил о победе над Ираном

Трамп: США уже победили Иран, но нужна победа c большим отрывом

США уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы уже выиграли в войне, но я хочу победить с еще большим отрывом», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что Тегеран «ничего не получит» от Вашингтона, говоря о возможности передачи обогащенного урана Ирану для использования в энергетике и медицинских нуждах.

До этого Трамп сообщил, что не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану. Американскому лидеру задали вопрос, стремится ли он «нарушить прекращение огня». «Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется», — ответил он.