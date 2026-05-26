05:42, 26 мая 2026Россия

Путин подписал закон о прекращении действия соглашения о помощи беженцам

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости / Pool

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о прекращении действия соглашения о помощи беженцам от 24 сентября 1993 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что указанное соглашение утратило актуальность и фактически не применяется. Кроме того, общие положения соглашения, определяющие понятия «беженец» и «вынужденный переселенец», содержатся в российском законодательстве, что позволяет соблюдать законные интересы указанных лиц на территории России.

Ранее Путин подписал закон об извещении граждан о том, что их разыскивают родственники.

