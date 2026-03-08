Путин подписал закон об извещениях для россиян о розыске

Президент Путин подписал указ об извещении россиян об их розыске

Президент России Владимир Путин подписал закон об извещениях для граждан от МВД о том, что их ищут родственники или другие люди. Указ опубликован на портале правовых актов.

Как следует из законодательного акта о праве граждан России на свободу передвижения и выбора места пребывания, теперь при поиске гражданина физические и юридические лица смогут обращаться в территориальный орган МВД, в том числе через портал «Госуслуги», чтобы направить разыскиваемому свои данные.

В свою очередь, отделения полиции будут через почту передавать гражданам информацию о том, что их ищут, чтобы те могли решить, предоставлять ли запрашиваемые о себе сведения.

