Указ Путина об увеличении численности армии объяснили

Депутат Госдумы Гурулев: Увеличение численности армии — необходимость

Президент России Владимир Путин указом увеличил численность армии почти до 2,4 миллиона человек. В разговоре с «Царьградом» депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев объяснил решение главы государства.

4 марта Путин подписал указ, согласно которому штатная численность войск составит 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих. Таким образом, штатная численность вооруженных сил (ВС) выросла на 2640 человек.

По словам депутата Госдумы генерала Андрея Гурулева, причина увеличении численности ВС России — просто необходимость. Соответствующее решение было принято после подсчета численности на переднем крае и в тылу.

«На основании этого выпустили указ, который гарантирует сто процентов, что оборона России не ляжет. (...) Просто смотрят за развитием событий», — рассказал он.

В 2024 году Путин также увеличил численность ВС России. Президент объяснил это появлением новых военных округов, отметив, что их нужно укомплектовывать подготовленным и обученным личным составом.