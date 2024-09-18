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21:09, 18 сентября 2024Россия

Путин объяснил увеличение численности Вооруженных сил России

Путин объяснил увеличение численности ВС России появлением новых военных округов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookress.com

Президент России Владимир Путин объяснил увеличение численности Вооруженных сил (ВС) РФ появлением новых военных округов. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил необходимость укомплектования новых военных округов подготовленным и обученным личным составом. «В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — сказал он.

Путин подчеркнул, что именно на решение этой задачи направлен недавний указ об установлении штатной численности Вооруженных сил, она выполняется в тесном взаимодействии региональных и федеральных органов власти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что наращивание численности российских вооруженных сил связано с растущим количеством угроз по периметру границ, с которыми приходится сталкиваться стране.

Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 180 тысяч человек 16 сентября. Таким образом, она была увеличена до 2 389 000 человек, из которых 1 500 000 военнослужащих. Для реализации указа глава государства поручил правительству предусмотреть выделение средств для министерства обороны. Постановление вступит в силу 1 декабря 2024 года.

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      Марина Совина
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