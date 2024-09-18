Путин объяснил увеличение численности Вооруженных сил России

Путин объяснил увеличение численности ВС России появлением новых военных округов

Президент России Владимир Путин объяснил увеличение численности Вооруженных сил (ВС) РФ появлением новых военных округов. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил необходимость укомплектования новых военных округов подготовленным и обученным личным составом. «В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — сказал он.

Путин подчеркнул, что именно на решение этой задачи направлен недавний указ об установлении штатной численности Вооруженных сил, она выполняется в тесном взаимодействии региональных и федеральных органов власти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что наращивание численности российских вооруженных сил связано с растущим количеством угроз по периметру границ, с которыми приходится сталкиваться стране.

Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 180 тысяч человек 16 сентября. Таким образом, она была увеличена до 2 389 000 человек, из которых 1 500 000 военнослужащих. Для реализации указа глава государства поручил правительству предусмотреть выделение средств для министерства обороны. Постановление вступит в силу 1 декабря 2024 года.