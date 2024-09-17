Песков объяснил приказ Путина об увеличении ВС РФ внешними угрозами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина об увеличении штатной численности Российской армии и назвал причины данного шага.

Так, официальный представитель Кремля объяснил, что наращивание численности российских вооруженных сил связано с растущим количеством угроз по периметру границ, с которыми приходится сталкиваться стране.

Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В Госдуме оценили необходимость мобилизации

После принятого указа об увеличении армии в Государственной Думе высказались относительно необходимости мобилизации. Так, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ранее занимавший должность замминистра обороны, заявил, что для увеличения штатной численности Российской армии мобилизация не нужна. По его словам, войска будут доукомплектованы за счет контрактников.

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Тем временем член комитета по обороне, депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что численность Российской армии, которая действовала ранее, соответствовала норме «мирного времени». Однако, добавил он, текущие вызовы свидетельствуют, что теми силами ВС России тяжело выполнять наложенные обязанности.

Колесник подчеркнул, что в этих условиях было подсчитано, на какое количество штатных военнослужащих необходимо увеличить Российскую армию, чтобы избежать прецедентов для проведения мобилизации.

[Численность ВС РФ увеличили] для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота Андрей Колесник депутат Госдумы, член комитета по обороне

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, одним из внешнеполитических вызовов, из-за которых была увеличена штатная численность ВС РФ, является вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он также порассуждал о составе будущих войск и допустил, что в первую очередь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и военно-морского флота.

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Путин увеличил штатную численность армии на 180 тысяч человек

Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 180 тысяч человек 16 сентября. Таким образом, она была увеличена до 2 389 000 человек, из которых 1 500 000 военнослужащих. Для реализации указа глава государства поручил правительству предусмотреть выделение средств для министерства обороны. Постановление вступит в силу 1 декабря 2024 года.

После наращивания сил Российская армия станет второй в мире по количеству военных. Россия обойдет армии Индии (1,44 миллиона человек) и США (1,32 миллиона) и будет уступать только ВС КНР, численность которой достигает двух миллионов человек.

2 389 000 человек составит штатная численность Российской армии

Последний раз Путин увеличивал штатную численность Вооруженных сил России в декабре 2023 года. Она возросла почти на 170 тысяч человек и установилась на уровне 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Тогда в Минобороны России поясняли, что увеличение численности российских военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые желают проходить военную службу на контрактной основе.