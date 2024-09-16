В Госдуме объяснили увеличение Путиным численности Вооруженных сил России

Депутат Колесник: увеличение численности ВС России связано с растущими вызовами

Увеличение президентом России Владимиром Путиным штатной численности Вооруженных сил (ВС) России связано с растущими вызовами, с которыми приходится сталкиваться стране. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник, его слова приводит портал «Абзац».

Парламентарий подчеркнул, что действовавшая ранее численность соответствовала норме «мирного времени».

«[Численность ВС России была увеличена] для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», — объяснил Колесник.

Как сообщалось ранее, Путин увеличил штатную численность ВС страны до 2 389 000 человек. Указ главы государства вступает в силу с 1 декабря 2024 года. В итоге армия России станет второй в мире по количеству военных.