Путин установил штатную численность Вооруженных сил России

Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

Также глава государства поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета, необходимые для реализации указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.

С 1 января 2023 года в силу вступил указ президента России, согласно которому численность ВС России увеличивается до 2 миллионов 39 тысяч человек, из которых 1 миллион 150 тысяч составляют военные. Теперь этот документ в связи с новым президентским указом потерял силу.

