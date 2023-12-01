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21:14, 1 декабря 2023Россия

Путин установил штатную численность Вооруженных сил России

Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

Также глава государства поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета, необходимые для реализации указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.

С 1 января 2023 года в силу вступил указ президента России, согласно которому численность ВС России увеличивается до 2 миллионов 39 тысяч человек, из которых 1 миллион 150 тысяч составляют военные. Теперь этот документ в связи с новым президентским указом потерял силу.

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      Марина Совина
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