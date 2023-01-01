Вступил в силу указ об увеличении численности ВС РФ

Вступил в силу указ президента России Путина об увеличении численности Вооруженных сил

Указ президента РФ Владимира Путина номер 575 от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ вступил в силу, пишет ТАСС.

Согласно документу, штатная численность Вооруженных сил России устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их числе – 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

Для того, чтобы реализовать этот пункт, планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что решение об увеличении численности Вооруженных сил вызвано агрессией Запада. По его словам, западные страны во главе с США продолжают агрессивную политику сдерживания России и ее союзников путем оказания помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе прямыми поставками оружия и боеприпасов.