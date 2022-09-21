Шойгу объяснил решение увеличить численность российской армии агрессией Запада

Шойгу объяснил, что решение увеличить численность ВС России вызвано агрессией Запада

Решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России на 137 тысяч человек с 1 января 2023 года вызвано агрессией Запада. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, западные страны во главе с США продолжают агрессивную политику сдерживания России и ее союзников путем оказания помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе прямыми поставками оружия и боеприпасов.

Шойгу также подчеркнул, что НАТО продолжает продвигаться к границам России, расширяя состав участников альянса. В этих условиях президент Владимир Путин принял решение об увеличении численности российской армии, объяснил министр. Он добавил, что за счет этого будут укомплектованы новые воинские формирования.