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Шойгу объяснил решение увеличить численность российской армии агрессией Запада

Шойгу объяснил, что решение увеличить численность ВС России вызвано агрессией Запада

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России на 137 тысяч человек с 1 января 2023 года вызвано агрессией Запада. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, западные страны во главе с США продолжают агрессивную политику сдерживания России и ее союзников путем оказания помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе прямыми поставками оружия и боеприпасов.

Шойгу также подчеркнул, что НАТО продолжает продвигаться к границам России, расширяя состав участников альянса. В этих условиях президент Владимир Путин принял решение об увеличении численности российской армии, объяснил министр. Он добавил, что за счет этого будут укомплектованы новые воинские формирования.

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Константин Лысяков
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