В Кремле прокомментировали увеличение численности Российской армии

Песков: увеличение численности армии ВС РФ связано с угрозами на границе

Увеличение численности армии Вооруженных сил (ВС) России необходимо из-за роста угроз на границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», — объяснил представитель Кремля.

16 сентября президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря. В Госдуме решение президента связали с растущими вызовами, с которыми приходится сталкиваться стране.