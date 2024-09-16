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14:28, 16 сентября 2024Россия

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Штатная численность армии России увеличена почти на 180 000 человек — до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ главы государства вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Путин также поручил правительству России предусмотреть выделение средств из федерального бюджета, которые необходимы для реализации указа, для министерства обороны.

Последний раз президент увеличивал штатную численность ВС России в декабре 2023 года. Тогда численность военнослужащих увеличилась почти на 170 тысяч человек и установилась на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих. Как объясняли в Министерстве обороны России, увеличение численности военнослужащих ВС реализуется поэтапно за счет граждан, которые изъявляют желание проходить военную службу по контракту.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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