Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Как эти изменения объяснили в Минобороны?

Минобороны: численность ВС РФ увеличат на 170 тыс. человек за счет контрактников

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в Кремле.

Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

2 209 130 человек составит штатная численность ВС РФ

Глава государства поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета, необходимые для реализации указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.

В связи с новым указом предыдущий утратил свою силу. Он вступил в силу с 1 января 2023 года. Согласно ему, численность ВС России увеличивалась до 2 миллионов 39 тысяч человек, из которых 1 миллион 150 тысяч составляли военные.

Увеличения призыва на срочную службу и проведения мобилизации не предусмотрено

Как пояснили в Министерстве обороны России, увеличение численности военнослужащих ВС реализуется поэтапно за счет граждан, которые изъявляют желание проходить военную службу по контракту.

При этом существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Кроме того, проведения мобилизации в России не предусмотрено, рассказали в оборонном ведомстве.

Россия реагирует на агрессивную деятельность НАТО

В Минобороны также сообщили, что увеличение штатной численности ВС РФ обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией (СВО) и продолжающимся расширением НАТО.

В ведомстве указали, что НАТО увеличивает присутствие своего военного контингента у российских границ, а также развертывает дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и ударные вооружения.

Таким образом, дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО, резюмировали в Минобороны.