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21:14, 1 декабря 2023Россия

Численность Вооруженных сил России увеличили на 170 тысяч военных

МО: численность ВС РФ увеличена до 1 миллиона 320 тысяч военных
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Предельная численность Вооруженных сил России (ВС РФ) увеличена на 170 тысяч — до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пятницу, 1 декабря, в Минобороны России.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В МО отметили, что увеличение численности военнослужащих ВС реализуется поэтапно за счет граждан, которые изъявляют желание проходить военную службу по контракту.

При этом существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Кроме того, проведения мобилизации в России не предусмотрено, рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является «адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО».

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России. Как подчеркивалось, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал об активном поступлении контрактников в Вооруженные силы страны из трех регионов — Москвы, Севастополя и Чечни. Кроме того, политик привел общую статистику военного ведомства, согласно которой всего с 1 января по 1 декабря текущего года «в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек».

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      Марина Совина
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