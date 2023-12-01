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18:45, 1 декабря 2023Россия

Медведев назвал самые активные в наборе контрактников регионы

Медведев отметил активное поступление контрактников в ВС России из трех регионов

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил активное поступление контрактников в Вооруженные силы страны (ВС РФ) из трех регионов — Москвы, Севастополя и Чечни. Об этом сообщает ТАСС.

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — сказал он.

Также замглавы Совбеза страны привел общую статистику военного ведомства, согласно которой всего с 1 января по 1 декабря 2023 года «в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек».

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      Игорь Дмитров
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