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18:18, 1 декабря 2023Россия

Медведев назвал число поступивших на службу в интересах СВО с января россиян

Медведев: c января на службу в ВС РФ в интересах СВО принято 452 тысячи человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С января 2023 года на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) принято более 452 тысяч россиян. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, на совещании по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками, запись которого опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев также отметил активное поступление на службу по контракту жителей Севастополя, Москвы и Чечни. «У Москвы, понятно, свои возможности, свои правила. Но тем не менее работа хорошо отлажена», — сказал он.

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      Константин Лысяков
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