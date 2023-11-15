Москва досрочно выполнила задание по набору контрактников на 2023 год

Собянин: Москва досрочно выполнила задание по набору контрактников в 2023 году

Москва досрочно выполнила задание по набору контрактников в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, которого цитирует РИА Новости.

С начала года в столице в ряды Вооруженных сил вступили более 22 тысяч человек, сказал Собянин во время посещения Единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

С выполнением задания Минобороны набор новобранцев не прекратится, отметил мэр Москвы. «Желающих достаточно много», — добавил он.

9 ноября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в Вооруженные силы вступили около 410 тысяч человек. Он добавил, что работа по привлечению добровольцев в войска будет продолжена в 2023 году.