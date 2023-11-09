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15:55, 9 ноября 2023Россия

Раскрыто число подписавших контракт с Минобороны с начала года россиян

Медведев: с начала года в ВС России по контракту принято около 410 тысяч человек

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

С 1 января 2023 года на контрактную службу в ряды Вооруженных сил России принято около 410 тысяч человек. Такое число раскрыл зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Оттока желающих служить по контракту в стране не наблюдается, число таких граждан только растет, отметил политик. По его словам, работа по привлечению россиян на службу по контракту будет продолжена в следующем году.

3 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года в ряды российских военнослужащих поступили более 335 тысяч контрактников и добровольцев. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, добавил он.

Дмитрий Медведев 9 ноября посетил полигон Алабино в Московской области, где, в частности, побеседовал с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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      Евгения Куликова
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